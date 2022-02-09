التربية توضح بشأن الزام الطالبات بالحجاب

2022/02/09 | 09:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت وزارة التربية، الخميس، توجهها لإصدار إعمام رسمي يشدد على ارتداء الطالبات للحجاب في المدارس.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة لم توجه أي إعمام أو كتاب رسمي إلى الإدارات المدرسية يتعلق بإجبار الطالبات على ارتداء الحجاب” .وأضاف السعدون، أن “هذا […]

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