الرافدين يصدر توجيها بشأن عمليات السحب والايداع في فروعه

2022/02/09 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن استمرار عمليات السحب والايداع في فروع المصرف ببغداد والمحافظات. وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فروع المصرف مستمرة في استقبال الزبائن الذين يقومون بإيداع اموالهم وفتح حسابات التوفير لغرض الحصول على الفوائد الربحية لهم".واشار البيان الى "انه تم تحديد سعر الفوائد والودائع الثابتة وبإمكان المواطنين مراجعة فروع المصرف للاطلاع عليها".

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