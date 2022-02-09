2022/02/09 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تستأنف مساء اليوم الثلاثاء مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الايراني.وذكرت وكالة / ايرنا / الرسمية الايرانية : ان كبير المفاوضين الايرانيين /علي باقري كني/غادر صباح اليوم الثلاثاء طهران متوجها الى فيينا لمواصلة المفاوضات مع مجموعة 4+1حول الغاء الحظر عن ايران.وسيجتمع باقري اليوم مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي /انريكي مورا/.وكانت الاطراف المشاركة في مفاوضات فيينا حول إلغاء الحظر عن ايران قد قررت تعليق المفاوضات لعدة ايام لاجراء مشاورات مع عواصمها./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات فيينا تستانف اليوم بعد تعليقها لعدة ايام) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوضات فيينا تستانف اليوم بعد تعليقها لعدة ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).