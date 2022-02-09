العثور على مخبأ كبير للعبوات الناسفة والقنابر جنوب الموصل

2022/02/09 | 09:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ عثرت شرطة محافظة نينوى على مخبأ كبير للعبوات الناسفة والقنابر في ناحية حمام العليل جنوب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن"مفارز شرطة استخبارات نينوى عثرت على مخبأ للعبوات الناسفة والقنابر وضبطت اكثر من 100 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع في ناحية حمام العليل جنوب الموصل "واضاف المصدر ان" القنابل والعبوات جميعها تعود لتنظيم داعش الارهابي"/انتهى

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