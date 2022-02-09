موسكو : عرض روبوت يعمل في الفضاء المكشوف

2022/02/09 | 09:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عرضت مؤسسة “روس كوسموس” لأول مرة نموذجا ثلاثي الأبعاد للروبوت تيليدرويد (Teledroid) المصمم للعمل في الفضاء المكشوف.وكانت “روس كوسموس” قد أعلنت في وقت سابق عن خططها لإطلاق هذا الروبوت إلى المحطة الفضائية الدولية في عام 2024 ، لإجراء تجارب تشكل أساسا لصنع روبوتات للعمل على سطح القمر ومدار القمر.ويبدو […]

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