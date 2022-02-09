تعرف على أهم المكملات الغذائية للرجال فوق الخمسين

2022/02/09 | 09:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤدي فقدان الكالسيوم إلى إضعاف العظام وجعلها أكثر عرضة للكسر.

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