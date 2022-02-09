القبض على تاجري مخدرات في نينوى

2022/02/09 | 09:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وضبط كمية منها في نينوى.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية تم القبض على متهمين اثنين بحوزتهما (2850) حبة مخدرة من نوع كبتاجون”.وأضافت انه “تم إحالتهم إلى […]

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