اجتماعان منفصلان يكشفان ملامح مدرب المنتخب الوطني

2022/02/09 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعقد الاتحاد العراقي بكرة القدم، اجتماعان منفصلان للاعلان عن مدرب المنتخب الوطني الجديد.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”إيرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم سيعقد اجتماعين منفصلين مع المدربين عبد الغني شهد وأيوب اوديشو، للاتفاق مع أحدهما لقيادة المنتخب الوطني”.واوضح أن “الاجتماعات ستبدأ من اليوم وبعد الاتفاق مع المدربين ستتم مخاطبة […]

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