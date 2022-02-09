2022/02/09 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، استقراراً حسب محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت استقراراً لليوم الثالث على التوالي في الأسواق المحلية ببغداد والمحافظات، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أسعار صرف العملة في الأسواق المحلية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أسعار صرف العملة في الأسواق المحلية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).