الديمقراطي يقدم مرشحا جديدا لرئاسة الجمهورية

2022/02/09 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيقدم اليوم وبشكل رسمي القيادي في صفوفه ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين مرشحا لرئاسة الجمهورية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الديمقراطي الكردستاني وبناءً على مشاورات أجراها مع أقطاب الثلاثي قرر تقديم مرشحا احتياطيا مع الإبقاء على هوشيار للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف أنه "في حال قامت المحكمة الاتحادية بتبرئة زيباري من التهم المنسوبة له، فسيقوم الحزب بترشيح فؤاد حسين، والإبقاء على زيباري كمرشح وحيد".

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