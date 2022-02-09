متظاهرون يقطعون الطرق الرئيسة امام مبنى محافظة كركوك ويطالبون الكاظمي بزيارة المحافظة

2022/02/09 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/قطع العشرات من المتظاهرين الطرق الرئيسة امام مبنى محافظة كركوك .وقال مراسل /نينا/ان العشرات من الخريجين العاملين بصفة عقود في شركة نفط الشمال تظاهروا امام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم وقاموا بحرق الاطارات ومنع المركبات الداخله والخارجة من مدينة كركوك من المرور ..مطالبين رئيس الوزراء بزيارة كركوك والاستماع لمطالبهم وحسم قضيتهم بالتعيين وصرف مستحقاتهم المالية ./انتهى

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