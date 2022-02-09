رئيس لجنة عمداء القانون: الحلبوسي وجه رصاصة في قلب الدستور

2022/02/09 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وصف رئيس لجنة عمداء القانون في العراق ميري كاظم الخيكاني، الأربعاء، فتح باب الترشيح من قبل رئيس مجلس النواب بأنه “رصاصة في قلب الدستور، مبيناً أن المادة 72 من الدستور العراقي لعام 2005 حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية.وقال الخيكاني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، […]

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