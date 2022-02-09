ضبط مواد طبية لجراحة القلب منتهية الصلاحية في الأنبار

2022/02/09 | 10:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليَّات الجراحة الخاصَّة بالقلب مُنتهية الصلاحية.

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