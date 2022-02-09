بواسطة “رمانات”.. استهداف محل صيرفة ومنزل صاحبه في ذي قار

2022/02/09 | 10:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض صاحب صيرفة اهلية، اليوم الاربعاء، إلى استهداف من قبل مجهولين في محافظة ذي قار.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “احد مكاتب الصيرفة في قضاء سوق الشيوخ تعرض الى هجوم بواسطة رمانة دخانية واطلاق نار، دون وقوع اضرار بشرية باستثناء المادية”.وأضاف المصدر، ان “منزل صاحب الصيرفة تعرض بنفس […]

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استهداف محل صيرفة ومنزل صاحبه في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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