إسرائيل تعلن مهاجمة أهداف عسكرية في سوريا

2022/02/09 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إسرائيل إن جيش الدفاع هاجم أهدافا في سوريا ردا على إطلاق صاروخ أرض جو قادم من دمشق.

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