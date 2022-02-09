اتحاد السلّة يوضح أسباب عدم المشاركة في البطولة العربية

2022/02/09 | 10:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكَّد عضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلَّة، محمد سلمان، أنَّ عدم المشاركة في البطولة العربية للرجال في دبي، جاء من أجل استكمال منافسات الدوري الممتاز قبل انطلاق التصفيات الآسيوية في 31 أيار المقبل.وقال سلمان في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إنَّ" عدم المشاركة في البطولة ، سيتيح لدينا فسحة من الوقت من أجل إعداد أمثل للمنتخب"، لافتاً إلى أنَّ " المشاركة في البطولة العربية الأخيرة ربما ستبعثر خططنا للمرحلة المقبلة، فضلاً عن تأخّر منافسات الدوري الممتاز وتزامنه مع شهر رمضان".وأضاف سلمان، أنًّ" الاتحاد ينتظر إقرار ميزانيته السنويّة من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي، مشيراً إلى أن الجميع يعلم مقدار التعاقد مع هؤلاء المدربين عطفاً على مرتباتهم العالية خلال قيادتهم منتخبات المنطقة"، مبينا ان" في حال عدم إقرار ميزانية الاتحاد خلال الفترة القريبة المقبلة فسنضطر بالتالي إلى التعاقد مع مدرب محلي لقيادة المنتخب خلال التصفيات الآسيوية المقبلة ".

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