كيف يمكن لعلم الوراثة زيادة كفاءة إنتاجية الثروة الحيوانية في دول الخليج؟

2022/02/09 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلع العالم إلى قطاع التكنولوجيا الزراعية الناشئ، والتطورات في تربية الحيوانات، وعلم الوراثة، وعلم الجينوم، للمساعدة في التغلب على اثنين من أكبر تحدياته: إطعام عددًا متزايدًا من سكان العالم على نحو مستدام، ومكافحة تغير المناخ.

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