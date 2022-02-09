بعثة فرنسية تستأنف عن مدينة سومرية في ذي قار

2022/02/09 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عادت بعثة تنقيب فرنسية إلى مدينة “لارسا” لإكمال تنقيباتها عن مدينة سومرية تحت الأرض بمحافظة ذي قار بعد جلبها لأجهزة جيو فيزيائية عالية الدقة مرتبطة بالأقمار الصناعية.وقال مدير مفتشية آثار وتراث ذي قار عامر عبد الرزاق في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “بعثة التنقيب الفرنسية عادت إلى مدينة (لارسا) برئاسة الدكتورة جيسيكا، بعد […]

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