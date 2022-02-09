الزبيدي يكشف عن سببين وراء تعطيل عقد جلسة “انتخاب الرئيس”

2022/02/09 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف القيادي في ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، اليوم الاربعاء، عن سببين وراء تعطيل عقد جلسة مجلس النواب الاخيرة.وقال الزبيدي في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “الكتلة الصدرية هي من كانت لها الريادة في تعطيل انعقاد الجلسة لاسباب كثيرة ولكن اهم سببين رئيسيين هو اولا تفسير وقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بانعقاد جلسة مجلس […]

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