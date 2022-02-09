المثنى: المباشرة بانشاء معمل للسمنت بطاقة 5 الاف طن يوميا

2022/02/09 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..باشرت إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى أعمال تشييد معمل (خيرات المثنى) لصناعة السمنت ضمن محافظة المثنى، بكلفة 240 مليون دولار، وبطاقة خمسة آلاف طن يوميا.وقال مدير هيئة استثمار المثنى عادل الياسري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المعمل الذي سيتم الانتهاء من جميع أعماله خلال ثلاثة أعوام، ستبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من خمسة آلاف […]

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