مخاطر نفسية وجسدية على الأطفال بسبب “مشروبات الطاقة”

2022/02/09 | 10:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت دراسة حديثة من مخاطر صحية ونفسية يتعرض لها الأطفال والمراهقون، بسبب إقبالهم على مشروبات الطاقة.وكشفت الدراسة البريطانية، أن واحدا من كل 3 أطفال في المملكة المتحدة، يشربون بانتظام مشروبات الطاقة، لافتة إلى أن ما يصل إلى 32 في المائة من الأطفال يشربونها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، واصفة إياها بـ”الضارة”.[…]

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