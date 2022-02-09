حربية يكشف عن معلومات جديدة بشان اغتيال قاضي مخدرات ميسان

2022/02/09 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، الاربعاء، عن تفاصيل جديدة بشان عملية اغتيال قاضي خفر استئناف ميسان احمد فيصل، مبينا المؤشرات الامنية تثير عدة اسئلة بشان حمايته الشخصية.وقال حربية في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” ما يجهله الكثير من المواطنين ان القاضي الشهيد المختص بقضايا المخدرات احمد فيصل كان من […]

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