بهذه الآلية والعدد.. ائتلاف المالكي يكشف عن خارطة توزيع اللجان البرلمانية - عاجل

2022/02/09 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عن الطريقة التي ستوزع فيها اللجان البرلمانية بين الكتل السياسية.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الشمري، لـ(بغداد اليوم)، ان "آلية توزيع اللجان البرلمانية سوف تكون حسب الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية، كما ان عدد اللجان معلوم والاستحقاق أيضا معلوم حيث تبلغ عدد اللجان من 22-24".

وبين ان "آلية اختيار رئاسة اللجان مناطة برئاسة المجلس، حيث إما ستكون بالانتخاب أو حسب السير الذاتية، كما ان الخلاف والصراع على رئاسة بعض اللجان المهمة، وارد جداً، وهذا يحصل في كل دورة برلمانية".

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