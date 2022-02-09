2022/02/09 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكدت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، عدم تسجيل اي حالة وفاة بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الفرق الصحية في ديالى لم تسجل اي حالة وفاة بسبب مضاعفات الاصابة بفيروس كورونا بعد اسبوع دامي كانت الوفيات حاضرة بشكل اثار القلق".

واضاف، ان" اغلب المتوفين هم ممن لم ياخذوا اللقاحات مؤكدا اهميتها في منع وصول الاصابات الى المرحلة الحرجة خاصة لكبار السن والذي يعاني اغلبهم من امراض مزمنة لافتا الى ان ديالى سجلت خلال الساعات الماضية 131 ىاصابة مؤكدة و98 حالة شفاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اسبوع دامي.. محافظة عراقية تخلو من "وفيات كورونا" - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اسبوع دامي.. محافظة عراقية تخلو من "وفيات كورونا" - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).