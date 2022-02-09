2022/02/09 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بتعرض أحد محال الصيرفة في محافظة ذي قار لهجوم بواسطة رمانة يدوية.

وقال مصدر أمنى في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "أحد مكاتب الصيرفة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، تعرض الى هجوم بواسطة رمانة دخانية واطلاق نار دون وقوع اضرار بشرية باستثناء المادية".

وأضاف انه " في نفس اليوم تعرض منزل صاحب الصيرفة أيضا الى هجوم بواسطة رمانة يدوية مما اسفر عن اضرار مادية بواجهة المنزل وتهشم الزجاج الخارجية"، مبيناً ان " صاحب الصيرفة تقدم بشكوى ضد شخصين اثنين، بسبب طلبهم لمبالغ مالية قدرها 200 مليون دينار عراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم برمانات يدوية يستهدف منزل ومحل صيرفة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم برمانات يدوية يستهدف منزل ومحل صيرفة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).