2022/02/09 | 10:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/ القت قوة في شرطة نينوى القبض على داعشية جنوب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/انه تم القبض على الداعشية " خلال مرورها بإحدى نقاط التفتيش في قرية العذبة ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل "مبينا ان" القوات الامنية اقتادتها الى مقر شرطة نينوى للتحقيق معهم وعرضها على القضاء "/انتهى

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