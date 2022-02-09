العثور على كدس من الاسلحة والاعتدة المتنوعة جنوبي بغداد

2022/02/09 | 10:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عثرت القوات الامنية على كدس من الاسلحة والاعتدة المتنوعة في منطقة المحمودية جنوبي بغداد.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني : ان قوة من قيادة عمليات بغداد ضبطت كدسا من المواد المتفجرة في منطقة /أبو حبة/ بناحية المحمودية جنوبي بغداد.واشار الى : العثور ايضا على نصف كيلو من مادة C4 ن داخل حقيبة نسيجية، وفتيل تفجير بطول نصف متر، وبطارية موبايل سامسونك ./انتهى3

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