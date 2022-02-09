2022/02/09 | 10:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على متهمين بحوزتهما 2850 حبة مخدرة في نينوى.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكافحة المخدرات في محافظة نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزتهما (2850) حبة مخدرة من نوع كبتاجون”.وأشار الى “إحالتهما إلى القضاء …

ظهرت المقالة القبض على متهمين بحوزتهما 2850 حبة مخدرة في نينوى أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بحوزتهما 2850 حبة مخدرة في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بحوزتهما 2850 حبة مخدرة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).