المنافذ تُباشر بتفعيل برنامج تدقيق الوصل “الكمركي والضريبي” إلكترونياً

2022/02/09 | 11:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاربعاء، عن قيام المنافذ الحدودية بالمباشرة بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي إلكترونياً.وقالت الخلية في بيان، إنه “باشرت هيئة المنافذ الحدودية متمثله بمديرية نافذة التبادل التجاري الواحدة وقسم تكنلوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك والضرائب، بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي إلكترونيا من خلال برنامج تم إعداده […]

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