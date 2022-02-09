الكتلة الشعبية المستقلة تتهم وزيري الزراعة والموارد بالفشل

2022/02/09 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهمت الكتلة الشعبية المستقلة في مجلس النواب ، الاربعاء ، وزارتي الموارد المائية والزراعة بالفشل المتعمد تجاه الفلاح العراقي.وقال رئيس الكتلة محمد عنوز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تدمير القطاع الزراعي في العراق هو نتيجة القرارات الخاطئة في وزارتي الزراعة والموارد المائية”.وأضاف أن “هناك مناطق زراعية لا تحتاج إلى نسبة عالية […]

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