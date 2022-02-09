نقد الترجمات التوراتية لنقش سلوان - علاء اللامي

2022/02/09 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي كنت قد قاربت حيثيات هذا النقش عَرَضاً قبل بضع سنوات خلال تأليفي لكتابي "نقد الجغرافيا التوراتية خارج فلسطين" الصادر عن "مؤسسة الانتشار العربي" اللبنانية، في سياق جمع وتحليل ومقارنة الأدلة الآثارية "الأركيولوجية" والإناسية "الأنثروبولجية" والتأريخية لتأكيد شمولية الجغرافيا الفلسطينية الكنعانية واتساعها واحتوائها على العديد من المكونات بهدف إعادة الحدث العبراني واليهودي عبر الرواية التوراتية المؤدلج ......





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