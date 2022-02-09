2022/02/09 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AygYZxvqp7g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | المؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاجل | المؤتمر الصحفي لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).