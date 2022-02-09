الحشد الشعبي يتعقب “داعش” في صحراء الرطبة

2022/02/09 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاثنين، بأن قوة من الحشد الشعبي نفذت عملية امنية في صحراء الرطبة اثر معلومات تفيد بوجود مجاميع لارهابي داعش في المناطق المستهدفة .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان “قوات من الحشد الشعبي اقتحمت مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية […]

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