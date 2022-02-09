صفاء هادي: المركز الخامس لا يليق بالقوة الجوية

2022/02/09 | 11:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد لاعب فريق كرة القدم بنادي القوة الجوية، صفاء هادي، اليوم الاربعاء، أن المركز الخامس لا يليق بالقوة الجوية.وقال هادي لـ”إيرث نيوز” إن “الفريق سيبدأ اليوم رحلة جديدة بقيادة المدرب حكيم شاكر، حيث نطمح إلى تحقيق الانتصار كي تكون انطلاقة ممتازة للفريق والكادر التدريبي”.وأضاف ان “المركز الخامس لا يليق بفريق القوة […]

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