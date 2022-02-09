2022/02/09 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد باشرت هيئة المنافذ الحدودية، بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي الكترونياً.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية نافذة التبادل التجاري الواحدة وقسم تكنلوجيا المعلومات، باشرت وبالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والضرائب، بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي إلكترونيا من خلال برنامج تم إعداده بجهود ذاتية من …

ظهرت المقالة المنافذ الحدودية تباشر بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي الكترونياً أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تباشر بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي الكترونياً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تباشر بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي الكترونياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).