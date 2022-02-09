قائد عمليات كركوك: المسائلة القانونية تنتظر كل من يتجاوز على سيطرة امنية

2022/02/09 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي، اليوم الاربعاء، ان المسائلة القانونية تنتظر كل من يتجاوز على سيطرة امنية.

وقال الفريجي في حديث للسومرية نيوز، ان "السيطرة تمثل علم الدولة والواقفين فيها ممثلين للدولة، والذي يتجاوز عليها كائن من يكون يعرض نفسه للمسائلة القانونية"، مردفا: مبدئنا احترم تحترم".

وأصدرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أمس الثلاثاء، توضيحاً بشأن السيطرات المشتركة التي تم نشرها داخل محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السيطرات المشتركة التي تم نشرها داخل كركوك والاقضية والنواحي الغرض منها أبراز هيبة الدولة وفرض سلطة القانون والقبض على المطلوبين لا غيرها".

وأضافت، أن "ما يثار حول أستهداف بعض الدوائر لا أساس له من الصحة".

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