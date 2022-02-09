الاطار التنسيقي يكشف اسماء جديدة لمنصب رئاسة الجمهورية.. هذا مصير زيباري وصالح

2022/02/09 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الاربعاء، عن تقديم الديمقراطي الكردستاني مرشحين جدد لرئاسة الجمهورية أحدهما فؤاد حسين، فيما توقع عدم وجود أي حظوظ لهوشيار زيباري بعد قرار المحكمة الاتحادية.

وقال الهلالي ( لبغداد اليوم ) إن "هناك شخصية قوية وهو خالد صديق احمد من محافظة حلبجة وقريب على الحزبين الكردين وهو يمتلك حظوظ اكبر لتولي رئاسة الجمهورية".

وبين ان "الاتحاد من جانبه ما زال يصر على مرشحه برهم صالح لمنصب الرئاسة".

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