هجوم للجيش الإسرائيلي على أهداف عسكرية في سوريا

2022/02/09 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ هجوم على أهدافا في سوريا ردا على إطلاق صاروخ أرض جو قادم من دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في أعقاب إطلاق صاروخ أرض - جو الليلة الماضية من سوريا قام جيش الدفاع بمهاجمة أهدافًا داخل سوريا من بينها؛ رادار سوري، وبطاريات مضادة للطائرات أطلقت صواريخ تجاه طائرات سلاح الجو".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل حماية أجواء دولة إسرائيل وأمنها".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "انفجارات عنيفة دوت في مدينة دمشق ومحيطها"، نتيجة ضربات "إسرائيلية" قال إنها استهدفت "مواقع عسكرية".

وخلال السنوات الماضية، شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، وفقا لوكالة فرانس برس.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها ستواصل التصدي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها.

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