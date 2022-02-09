علي التميمي : فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد.. مخالف للدستور

2022/02/09 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي ان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد..مخالف للدستور .وقال في بيان صحفي : يستمر برهم صالح في أداء مهامه وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية ٥١ لسنة ٢٠١٠ الذي أكد استمرار رئيس الجمهورية في مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس جديد.واضاف التميمي : لايوجد شي اسمه فراغ تشريعي لوجود البرلمان والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ..والشيء الموجود هو شغور المنصب لرئيس الجمهورية وهو يسمى فراغ سياسي وخلافات سياسية.واكد ان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف .المادة ٧٢ ثانيا من الدستور والمواد ٢و٣ و ٤ و٥ من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث أن السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكسر الا بقرار من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون ٨ لسنة ٢٠١٢..والقاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في مورد النص./انتهى3

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