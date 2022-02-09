الفياض يعقد اجتماعا مع قادة الحشد والقوات الأمنية لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة/موسع

2022/02/09 | 11:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عقد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وقادة الحشد والقوات الأمنية، الثلاثاء، اجتماعًا في قيادة عمليات ديالى لمناقشة الوضع الأمني في محافظة ديالى وايجاد الحلول السريعة لمعالجة الوضع الأمني.وذكر بيان للحشد : ان الاجتماع حضره قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران وقائد شرطة ديالى اللواء عباس الجبوري.وأكد رئيس الهيئة ضرورة اعتماد الجهد الاستخباري في ديالى والذهاب نحو الحلول التي تغلق الطريق على داعش الذي قد يستغل أي حاضنات داخل المدن والقرى في مركز ديالى وأطرافها.من جانبه اشاد عمران بتواجد قطعات الحشد الشعبي في المحافظة وعدها مفتاح حل استقرار الوضع الأمني في ديالى، مطالباً رئيس الهيئة بتعزيز ديالى بقوات إضافية من الحشد للقضاء على اي تحركات مريبة ومسك المحافظة بشكل جيد.وكان الفياض وصل الى محافظة ديالى، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الامن وملاحقة فلول داعش./انتهى3

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