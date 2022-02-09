الرقابة التجارية تضبط عجلة محملة بمادة “الطحين المهرب” شمالي بابل

2022/02/09 | 11:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، عن قيام فرق من الرقابة التجارية بضبط عجلة تحمل “طحين مهرب” شمالي بابل.وقال الوزارة في بيان، إن “فريق رقابي من دائرة الرقابة التجارية والمالية وبالتعاون مع دائرة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية تمكن عجلة محملة بمادة الطحين مخصصة للبطاقة التموينية مهيأة للتهريب من بغداد الى بابل”.وأضافت ان […]

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