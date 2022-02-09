حزب البارزاني: نأمل ان يتفق الاطار والتيار على تشكيل الحكومة

2022/02/09 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان ، الاربعاء ، أن مرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري سيعود للسباق الرئاسي بعد ايام، فيما اعرب عن أمله بأن يتفق الاطار التنسيقي والتيار على الصدري على تشكيل الحكومة.وقال سليمان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري هو مرشح الأغلبية […]

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