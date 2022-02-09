توضيح قانوني من مجلس النواب بشأن إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/02/09 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب غازي فيصل، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال فيصل في بيان، تلقته وكالة ايرث نيوز، إن رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار المذكور والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كرة اخرى متكئة على أحكام قانون الترشيح لمنصب […]

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