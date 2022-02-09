سياسي شبكي يحذر من “مؤامرة دولية” تستهدف الحشد الشعبي

2022/02/09 | 11:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..حذر السياسي الشبكي سعد القدو، الأربعاء، من وجود مؤامرة دولية تشترك بها جهات داخلية تستهدف الحشد الشعبي.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هذه المؤامرة تتمثل بمحاولة إبعاد الأحزاب المقربة من الحشد من الحكومة المقبلة بحجة الأغلبية السياسية، وهناك جهات إعلامية تتبنى الخطاب التحريضي ضد الحشد الشعبي”.وأضاف أن “الحشد هو البوابة الرئيسية للدفاع […]

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