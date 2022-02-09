المعهد القضائي يعلن نتائج امتحان الكفاءة

2022/02/09 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن المعهد القضائي الأعلى، اليوم الأربعاء، نتائج امتحان الكفاءة، فيما حدد ايام مواعيد الامتحان الشفهي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "المعهد القضائي حدد خمسة ايام موعدا لإجراء الاختبار الخاص بالمرحلة الثانية من متطلبات القبول في المعهد الامتحان الشفهي للسيدات والسادة والتي ستبدأ بدءا من يوم الاحد المقبل الموافق الثالث عشر من شهر شباط الجاري ولغاية السابع عشر من الشهر نفسه".

وأضاف أن "الايام المخصصة للامتحان الشفهي ستكون في مقر مجلس القضاء الاعلى للمتقدمين من السيدات والسادة الذين اجتازوا اختبار المرحلة الاولى (امتحان الكفاءة التحريري) للدورة (44) وحسب المواعيد المؤشرة في الجدول أدناه".

وأشار المجلس في بيانه إلى أن "الاعتراضات على نتائج امتحان الكفاءة التحريري للمتقدمين للدورة (44) وبعد اتخاذ كافة الاجراءات كانت فيها جميع النتائج مطابقة".

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