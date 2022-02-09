فيان صبري لـ / نينا / : فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى.. مخالفة قانونية ودستورية

2022/02/09 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري ان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى..مخالفة قانونية ودستورية.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / لايوجد سند قانوني ونص دستوري يسمح بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة اخرى.واضافت صبري : ننتظر قرار المحكمة الاتحادية لحسم الدعوى بالآيقاف المؤقت ضد مرشحنا الوحيد / هوشيار زيباري/ ولن نقدم غيره./انتهى5

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