2022/02/09 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت الشرطة الاتحادية القبض بالجرم المشهود على متهم بالتزوير وسط العاصمة ..وضبط اسلحة واعتدة غربها.وذكرت في بيان : ان قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت بالتعاون مع جهات امنية اخرى من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 289 (تزوير) في منطقة (الكرادة) من خلال تنفيذ ممارسة أمنية والتفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص بحوزته 10 كارتات تلقيح مزورة .واوضحت ان قوة مشتركة نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حي الحسين) غربي بغداد أسفرت عن العثور على بندقيتي كلاشنكوف ومسدسين و46 اطلاقة أسلحة مختلفة الأنواع./انتهى3

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