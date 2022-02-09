تدمير 4 مضافات لـ'داعش' في صلاح الدين - عاجل

2022/02/09 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، تدمير أربع مضافات لداعش الإرهابي في جزيرة "البو مرموص" بمحافظة صلاح الدين.

وذكر إعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من الحشد الشعبي دمرت أربع مضافات لعصابات داعش في جزيرة ” البو مرموص” في صلاح الدين".وأضاف البيان، أن "القوة عثرت على المضافات التي كانت تضم مواد غذائية ولوجستية اثناء تنفيذ عملية الدهم والتفتيش اليوم".

وتواصل قيادة عمليات صلاح الدين للحشد وقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وقيادة عمليات الجيش لليوم الثالث على التوالي العمليات الأمنية لتفتيش وتأمين جزيرة البو مرموص في محافظة صلاح الدين.

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