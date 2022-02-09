2022/02/09 | 11:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على اثنين متهمين طرفي مشاجرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 مطلوبين بينهما اثنين متهمين بقضايا التزوير ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 5 مطلوبين بينهما اثنين متهمين بقضايا التزوير ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).