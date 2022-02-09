سياسي كردي: الإصرار على الأغلبية ستكون له تبعات خطيرة

2022/02/09 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… حذر السياسي الكردي طارق جوهر، الأربعاء، من أن الإصرار على تشكيل حكومة الأغلبية ستكون له تبعات خطيرة.وقال جوهر في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “في هذا الظرف الحساس تتطلب جهودا لرص الصفوف وتوحيد الجهود من آجل مواجهة المخاطر الإرهابية على البلاد”.وأضاف أنه “بدا واضحا أنه يراد استثناء جهات معينة وليس تشكيل حكومة أغلبية وطنية، […]

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